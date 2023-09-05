Güney Kore'de enflasyon beklentileri aştı

Güney Kore'de enflasyon kısmen yüksek enerji maliyetleri nedeniyle ağustos ayında tahminleri aştı ve merkez bankasının fiyatları dizginlemek amacıyla daha fazla politika sıkılaştırması için kapıyı açık tutması ihtimalini güçlendirdi.

Güney Kore İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre ağustos ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artış gösterdi. Piyasalarda beklenti bir önceki ay yüzde 2,3 olan enflasyonun yüzde 2,8'e yükseleceği yönündeydi.

Güney Kore Merkez Bankası fiyat baskılarının tamamen kontrol altına alınacağından emin olana kadar olası faiz artırımları için seçeneklerini açık tutuyor.

Banka 2021 yılından bu yana politika faizini 300 baz puan artırdı ve bu yılın Ocak ayından itibaren ise sabit tutmaya başladı. Ancak banka faiz değiştirmese de bunu "şahin" bir görünüm ile yaptı.

Banka yılın son çeyreğinde enflasyonun yüzde 3 civarında seyredeceğini öngörüyor.

Enflasyon geçen yılın temmuz ayında yüzde 6,3 ile 24 yılın zirvesini görmüştü.

Tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 1 arttı ve piyasa tahmini olan yüzde 0,4 artıştan oldukça yukarıda geldi.