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Güney Kore'de enflasyon düşüşünü sürdürdü

Güney Kore'de enflasyon üst üste üçüncü kez aşağı geldi ve merkez bankasına fiyat baskılarının hafiflediğine dair daha fazla kanıt sağlayarak faiz indirimine dönüş için alan yarattı.

02.05.2023 - 09:40 |
Güney Kore'de enflasyon düşüşünü sürdürdü

Güney Kore İstatistik Bürosu (Kostat) tarafından yapılan açıklamaya göre nisan ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 olarak açıklandı. Piyasalarda beklenti bir önceki ay yüzde 4,2 olan enflasyonun açıklandığı gibi yüzde 3,7'ye gerileyeceği yönündeydi.

Böylece endeks 2022 yılı Ocak ayında gördüğü yüzde 3,6'nın ardından en düşük seviyeye geldi.

Ancak enflasyon seviyesi hala Güney Kore Merkezi Bankası hedefi olan yüzde 2'nin çok üzerinde bulunuyor.

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