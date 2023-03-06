Güney Kore'de enflasyon hız kesti

Güney Kore İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre şubat ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artış gösterdi. Piyasalarda beklenti bir önceki ay yüzde 5,2 olan enflasyonun yüzde 5'e gerileyeceği yönündeydi.

Enflasyon seviyesi hala Güney Kore Merkez Bankası hedefi olan yüzde 2'nin çok üzerinde bulunuyor.

Güney Kore Merkez Bankası enflasyonla mücadele için 2021 yılı Ağustos ayında başladığı artırım sürecinde faizi toplam 325 baz puan yukarı çekti. Banka geçen ayki toplantısında faiz artırım sürecine ara verdi.

Tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,3 artış gösterdi.

Ülkede çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4 yükseldi.