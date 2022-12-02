Güney Kore'de enflasyon yavaşladı

Güney Kore İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre kasım ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artış gösterdi. Piyasalarda beklenti bir önceki ay yüzde 5,7 olan enflasyonun yüzde 5,1'e ineceği yönündeydi.

Enflasyon seviyesi hala Güney Kore Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedefinin çok üzerinde bulunuyor.

Güney Kore Merkez Bankası enflasyonla mücadele için mayıs ayında başladığı faiz artırımlarına 5 toplantı boyunca devam etti. Banka en son 25 baz puan artışla faizi yüzde 3,25 seviyesine çıkardı ve 3,25-3,75 aralığında bir miktar daha yükselişe işaret etti.

Banka enflasyon tahminini bu yıl için yüzde 5,1, 2023 yılı için yüzde 3,6 olarak belirledi.

Tüketici fiyatları aylık bazda ise piyasa tahminlerinin altında yüzde 0,1 düşüş gösterdi. Piyasalarda beklenti enflasyonda aylık bazda değişiklik olmayacağı yönünde oluşmuştu.

Ülkede çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,3 artış gösterdi.