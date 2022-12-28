Güney Kore'de iş dünyası görünümü azaldı

Güney Kore Merkez Bankası tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre imalat sektöründe iş dünyası görünüm endeksi aralık ayında 74 puandan 71 puana indi. Böylece endeks 2020 yılı Eylül ayında gördüğü 68 puanın ardından en düşük seviyeye geldi.

Mevsimsel düzeltilmiş verilerle düzenlenen endeks de aynı şekilde 73 puandan 69 puana geriledi.

İmalat dışı sektörler için iş dünyası görünüm endeksi 76 puanda kaldı.

Ekonomik duyarlılık endeksi ise bir önceki aya göre 0,3 puan artışla 91,7 puana yükseldi.