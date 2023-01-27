Güney Kore'de iş dünyası görünümü düştü

Güney Kore Merkez Bankası tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre imalat sektöründe iş dünyası görünüm endeksi ocak ayında 71 puandan 66 puana indi. Böylece endeks 2020 yılı Temmuz ayında gördüğü 57 puanın ardından en düşük seviyeye geldi.

Mevsimsel düzeltilmiş verilerle düzenlenen endeks de aynı şekilde 71 puandan 66 puana geriledi.

İmalat dışı sektörler için iş dünyası görünüm endeksi 76 puandan 71 puana indi.

Ekonomik duyarlılık endeksi ise bir önceki aya göre 1,4 puan düşüşle 90,1 puana geldi.