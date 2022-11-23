Güney Kore'de iş dünyası görünümü toparlandı

Güney Kore Merkez Bankası tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre imalat sektöründe iş dünyası görünüm endeksi 72 puandan 74 puana yükseldi.

Mevsimsel düzeltilmiş verilerle düzenlenen endeks de aynı şekilde 72 puandan 74 puana çıktı.

İmalat dışı sektörler için iş dünyası görünüm endeksi 3 puan düşüşle 76 puana indi.

Ekonomik duyarlılık endeksi ise bir önceki aya göre 4,1 puan düşüşle 91,4 puana geriledi.