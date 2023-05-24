Güney Kore'de iş dünyası görünümü toparlandı

Güney Kore Merkez Bankası tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre imalat sektöründe iş dünyası görünüm endeksi mayıs ayında 70 puandan 73 puana çıktı.

Endeks şubat ayında 63 puan ile 2020 yılı Temmuz ayında gördüğü 57 puanın ardından en düşük seviyeye inmişti.

Mevsimsel düzeltilmiş verilerle düzenlenen endeks de 69 puandan 72 puana doğru hafif toparlandı.

İmalat dışı sektörler için iş dünyası görünüm endeksi 74 puandan 78 puana çıktı.

Ekonomik duyarlılık endeksi ise bir önceki aya göre 0,3 puan düşüşle 90,6 puana geldi.