Güney Kore'de işsizlik arttı

Güney Kore İstatistik Bürosu (KOSTAT) tarafından yapılan açıklamaya göre bir önceki ay yüzde 2,8 olan mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı kasım ayında yüzde 2,9'a çıktı.

İşsizlik oranı eylül ayında yüzde 2,5 ile tarihi düşük seviyesine inmişti.



Mevsimsel düzeltilmemiş verilerle işsizlik oranı ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,3'e geriledi.

İstihdam edilen kişi sayısı kasım ayında bir önceki yıl aynı aya göre 626 bin artarak 28,42 milyon oldu. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 26 bin, geçen yıl aynı aya göre 68 bin düşüşle 666 bin olarak açıklandı.