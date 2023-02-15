Güney Kore'de işsizlik oranı geriledi

Güney Kore İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre bir önceki ay yüzde 3,3'ten yüzde 3,1'e revize edilen mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı ocak ayında yüzde 2,9'a indi.



Mevsimsel düzeltilmemiş verilerle işsizlik oranı ise yüzde 3'ten yüzde 3,6'ya yükseldi. Ancak bu yükselişe rağmen 2021 yılının aynı ayındaki yüzde 4 seviyesinin 0,5 puan altında kaldı.

İstihdam edilen kişi sayısı ocak ayında bir önceki yılın aynı aya göre 411 bin artarak 27,36 milyon oldu.