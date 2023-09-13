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Güney Kore'de işsizlik oranı geriledi

Güney Kore'de işsizlik oranı son 24 yılın en düşük seviyesine geriledi.

13.09.2023 - 11:38 |
Güney Kore'de işsizlik oranı geriledi

Güney Kore İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı ağustos ayında yüzde 2,8'den yüzde 2,4'e indi.

Böylece işsizlik oranı 1999 yılı Haziran ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.

Her ne kadar iş gücü piyasası Güney Kore Merkez Bankası'nın "şahin" duruşunu desteklese de, bunun bir faiz artırımına yol açması pek olası görülmüyor. Banka, son 5 toplantısında faizi yüzde 3,50 seviyesinde bıraktı.

Mevsimsel düzeltilmemiş verilerle işsizlik oranı ise yüzde 2,7'den yüzde 2'ye indi.

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