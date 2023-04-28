Güney Kore'de sanayi üretimi beklentileri aştı

Güney Kore İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre sanayi üretimi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,1 arttı. Piyasalar üretimde yüzde 0,5 yükseliş olacağını tahmin ediyordu.

Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 7,6 aşağı geldi. Piyasa beklentisi yüzde 10,1 düşüş olacağı yönündeydi. İmalat sanayi üretimi aylık yüzde 5,7 artarken, yıllık yüzde 7,5 aşağı geldi.

Ülkede inşaat üretimi aylık bazda yüzde 3,3 azaldı, yıllık bazda yüzde 15,4 arttı. Hizmet sektörü üretimi aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 6,2 artış gösterdi.