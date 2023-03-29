Güney Kore'de tüketici güveni toparlandı

Güney Kore Merkez Bankası tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre tüketici güven endeksi mart ayında 1,8 puan artışla 90,2 puandan 92 puana yükseldi. Bu yükselişe rağmen endeks üst üste 10'uncu ayda da 100 puan eşiğinin altında kalmaya devam etti.

Ankette 12 aylık enflasyon beklentileri yüzde 4,ten yüzde 3,9'a indi.

Potansiyel istihdam olanaklarını ölçen endeks 1 puan artışla 70, hanehalkı cari tasarruf endeksi değişmeyerek 89, hanehalkı olası tasarruf endeksi 2 puan artışla 93 puan oldu.