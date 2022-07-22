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Güney Kore'de üretici fiyatları yükseldi

Güney Kore'de üretici fiyatlarında artış çift haneli rakamların sınırına geldi.

22.07.2022 - 09:34 |
Güney Kore'de üretici fiyatları yükseldi

Güney Kore İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 9,9 arttı. Bir önceki ayın verisi de yüzde 9,7'den yüzde 9,9'a revize edildi. 

Yükselişte imalat sanayi ile elektrik, gaz ve su tedariki fiyatları etkili oldu. İmalat sanayi üretici fiyat artışı yüzde 15,1 olurken, elektrik, gaz ve su tedarikinde yükseliş yüzde 16,2'ye ulaştı. İki alt sektörde aylık fiyat artışları sırasıyla yüzde 0,7 ve yüzde 0,2 olarak belirlendi. 

Üretici fiyatlarında aylık artış yüzde 0,5 oldu. 

Tarım, orman ve deniz ürünü fiyatları aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 1,7 gibi düşük oranlarda artış gösterdi. 

Hizmet fiyatları aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,3 yükseldi.

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