Güney Kore'nin döviz rezervleri artıyor

Güney Kore Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, geçen ay rezervler 4,1 milyar artışla 420,0 milyar dolara yükseldi.

Haberin Devamı

Güney Kore'nin döviz rezervleri, yurt dışı para cinsinden menkul kıymetler ve mevduatlar, Uluslararası Para Fonu rezerv pozisyonları, özel çekme hakları ve külçe altından oluşuyor.

ABD Hazine tahvilleri gibi yabancı menkul kıymetlerin değeri, bir önceki aya göre 3,9 milyar dolar artışla Eylül sonu itibarıyla 373,3 milyar dolar oldu.

Ülkenin altın rezervleri ise değişmeyerek 4,8 milyar dolar seviyesinde kaldı.