Güney Kore'nin döviz rezervleri arttı

Güney Kore Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre geçen ay rezervler 3,51 milyar dolar artışla 419,25 milyar dolara yükseldi.

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Banka, yatırım ve mevduatlardan elde edilen kazançların arttığını, diğer para birimleri cinsinden varlıkların dönüştürülen değerindeki düşüşü telafi ettiğini söyledi.

Güney Kore'nin döviz rezervleri, yurt dışı para cinsinden menkul kıymetler ve mevduatlar, Uluslararası Para Fonu rezerv pozisyonları, özel çekme hakları ve külçe altından oluşuyor.

ABD Hazine tahvilleri gibi yabancı menkul kıymetlerin değeri, bir önceki aya göre 4,63 milyar dolar düşüşle mart sonu itibarıyla 364,89 milyar dolar oldu. Veriler, menkul kıymetlerin yabancı rezervlerin yüzde 87'sini oluşturduğunu gösterdi.

Güney Kore, 2023 yılı sonu itibarıyla dünyanın dokuzuncu en büyük döviz rezervine sahibi ülkesi konumunda bulunuyor.