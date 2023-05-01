Güney Kore'nin ihracatı düştü

Güney Kore Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ihracat yüzde 14,2 düşüşle 49,62 milyar dolar seviyesinde kaldı. Piyasa beklentisi düşüşün yüzde 13,6 olacağı yönündeydi.

Çin'e yapılan ihracat üst üste 11'inci ayda da düşüşünü sürdürdü ve yüzde 26,5 geriledi. ABD'ye yapılan ihracat yüzde 4,4 azalışla bu yıl ilk kez aşağı geldi. Avrupa Birliği'ne yapılan sevkiyatlar ise yüzde 9,9 arttı.

Yarı iletken ihracatı yüzde 41 düşerek kayıplarını art arda 9'uncu aya taşıdı. Petrol ürünleri ihracatı 27,3 gerilerken, otomobil ihracatı yüzde 40,3 arttı.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında düşüşün küresel ekonomik toparlanmadaki gecikmeden ve yarı iletken sanayindeki zayıflıktan kaynaklandığı, ayrıca daha az çalışma günü ve baz etkisinin olduğu belirtildi.

Asya'nın dördüncü en büyük ekonomisinin ithalatı yüzde 13,3 gerileyerek 52,23 milyar dolar seviyesine geldi. Piyasa beklentisi düşüşün yüzde 12,7 olacağı yönündeydi. İhracattaki gerileme 2020 yılı Ağustos ayından bu yana en büyük düşüş oldu.

Sonuç olarak Güney Kore nisan ayında 2,62 milyar dolar ticaret açığı verdi. Analistler açığın 2,89 milyar dolar olacağı yönünde görüş belirtmişti.