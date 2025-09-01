Güney Kore'nin ihracatı yavaşladı

Güney Kore'nin Ağustos ayında ihracat büyümesi keskin bir yavaşlama gösterirken, ABD'ye yapılan sevkiyatlar Başkan Donald Trump'ın ticaret tarifelerinin küresel ticareti olumsuz etkilemesiyle düşüş kaydetti.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, Asya'nın dördüncü büyük ekonomisinin ihracatı yıllık bazda %1,3 artışla 58,40 milyar dolara ulaşırken, bu oran Temmuz ayındaki %5,8'lik revize edilmiş artışın oldukça altında kaldı. İthalat ise bir önceki yıla göre %4,0 düşüşle 51,89 milyar dolar olarak gerçekleşti ve Ağustos ayında 6,51 milyar dolarlık bir ticaret fazlası kaydedildi.

Piyasa beklentilerinin altında kalan bu zayıf verilerde, tarifelerin etkisiyle ön sevkiyatların azalması ve Ağustos ayında bir iş gününün az olmasının da rol oynadığı belirtildi. Analistler ihracatta %3,0 artış, ithalatta %0,1 düşüş öngörüyordu.

Ağustos ayında ABD'ye yapılan sevkiyatlar yıllık bazda %12 gerilerken, Çin'e ihracat da %2,9 düşüş gösterdi. Buna karşın, ülke ihracatının yaklaşık beşte birini oluşturan yarı iletken sevkiyatları, yapay zeka talebinin etkisiyle yıllık %27 artarak 15,10 milyar dolarla aylık rekor seviyeye ulaştı.

Araç ve gemi sevkiyatları da artış gösterirken, düşük petrol fiyatları ve küresel arz fazlası nedeniyle petrokimya ve petrol ürünleri ihracatında düşüş yaşandı.