Güney Kore'nin tüketici güveni toparlandı

Güney Kore Merkez Bankası tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre, tüketici güveni endeksi bu ay bir önceki ay gördüğü 100 puan seviyesinden yükselerek 101,7'ye geldi.

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Endekste 100'ün üzerindeki bir okuma, iyimserlerin kötümserlerden daha fazla olduğu anlamına geliyor.

Merkez Bankası, ılımlı enflasyon ve potansiyel faiz indiriminin özel harcamaların toparlanmasına yardımcı olabileceği umutları arasında bu ay tüketici güveninin arttığını belirtti.

Banka bu ayın başlarında, ılımlı enflasyon ve zayıf iç talebin etkisiyle, yıllardır uyguladığı sıkılaştırıcı politikayı sonlandırarak gösterge faiz oranını 25 baz puan düşürerek %3,25'e çekti.

Ankette enflasyon beklentileri bir önceki aya göre değişmedi. Anket sonuçları bu ay hanehalklarının tüketici fiyatlarının Eylül ayında olduğu gibi %2,8 olmasının beklendiğini gösterdi.