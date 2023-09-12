Günlük reeskont kredisi limiti artırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi günlük kullandırım limitleri 1,5 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltildi.

TCMB'den yapılan duyuruda "25 Temmuz 2023 tarihli Basın Duyurusunda günlük ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi limitinin 300 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltildiği belirtilmiştir. Seçici kredi kullanımını ve ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla günlük limitin 1,5 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Reeskont kredilerinin kullandırılmasında KOBİ payının artırılmasına ve ihracat performansının dikkate alınmasına devam edilecektir" denildi.

BAKAN ŞİMŞEK: GÜNLÜK KREDİ LİMİTİNİ 10 KAT ARTIRDIK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reeskont kredi limitinin 3 milyar TL'ye yükseltilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, "Üç aylık bir sürede ihracatçılarımıza günlük kredi limitini 10 kat artırdık. Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor. Orta vadede fiyat istikrarını sağlayarak şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız" dedi.