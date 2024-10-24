'Hala düşük enflasyona güvenemeyiz'

Bailey Washington'da yaptığı açıklamada enerji ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların ve küresel salgının ardından ülkenin iş gücü piyasasındaki olası bir yapısal değişimin enflasyonu daha uzun süre yüksek tutabileceğini ve faiz belirleyicilerinin kararlarını etkileyebileceğini söyledi.

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Enflasyonun önümüzdeki çeyreklerde izleyeceği yolla ilgili soru işaretlerinin devam ettiğini belirten ve enerji, gıda ve genel olarak mal fiyatlarındaki dalgalanmalara işaret eden Bailey, “Bu dezenflasyon hikayesi bizi sürekli bir düşük enflasyona götürecek mi?” diye sordu.

Bailey, Covid-19 salgınının Birleşik Krallık iş gücü piyasasında kalıcı yapısal değişikliklere yol açmış olabileceğini de sözlerine ekledi.

BoE Başkanı bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, enflasyon haberlerinin olumlu olması halinde bankanın faiz oranlarını düşürme konusunda “biraz daha agresif” olabileceğini söylemiş, ancak daha önce politika yapıcıların borçlanma maliyetlerini düşürmek için acele etmeyeceklerini vurgulamıştı.