Halka arz olan şirketler yatırımcıya yaradı

Borsa İstanbul'da bu yıl şimdiye kadar 33 şirket 14.7 milyar liralık halka arz gerçekleştirirken, yeni işlem görmeye başlayan şirketler yatırımcılarını ihya etti. Borsa İstanbul'da endeksin yüzde 31.5 oranında yükseldiği son 1 yılda halka açılan hisselerin performansını ölçen Halka Arz Endeksi'ndeki artış yüzde 206'ya ulaştı. Son 1 yılda en fazla yükselen endeks olan halka arz endeksi, BIST-100'ün yüzde 1.25 değer kaybettiği 2021'de ise yüzde 76 prim yaptı.

3 ŞİRKET YÜZDE 200'Ü GEÇTİ

Hisse senedi piyasasında bu yıl halka arzını tamamlayan 32 şirketin hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Bu hisselerden sadece 7'si halka arz fiyatının altına gerilerken, 25 hisse senedi yatırımcısına kazandırdı. Yeni açılan hisseler arasında en fazla prim yapanı yüzde 253 ile Cante oldu. 30 Nisan 2021'de 3.90 liradan işlem görmeye başlayan hisse, geçen haftayı 13.77 liradan tamamladı. Halka arz sonrası yükselişte ikinci sırada yüzde 216 prim ile Türk İlaç yer aldı. 5 Mart'ta 4.76 liradan işlem görmeye başlayan hisse, geçen haftayı 15.08 liradan kapattı. 8 Temmuz'da 21 liradan işlem görmeye başlayan Kütahya Şeker'in hisseleri de yüzde 204 yükselerek 63.85 liraya çıktı.

EN FAZLA DÜŞÜŞ ÜNLÜ'DE

Sabah'tan Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre, bu yıl halka açılan hisseler arasında en fazla düşüş yüzde 28.5 ile Ünlü Yatırım Holding'de yaşandı. 7 Mayıs'ta 6.90 liradan işlem görmeye başlayan Ünlü hisseleri, geçen haftayı 4.93 liradan tamamladı. 22 Nisan'da 5.06 liradan işlem görmeye başlayan Galata Wind hisseleri yüzde 26.8'lik düşüşle 3.70 liraya geriledi. 29 Nisan'da 9.90 liradan işlem görmeye başlayan Aydem Enerji ise yüzde 24.75 değer kaybetti. Halka arzını tamamlayan Nasmed, önümüzdeki hafta işlem görmeye başlayacak. YED Teknoloji ve Orçay'ın da önümüzdeki haftadan itibaren borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor. Söz konusu halka arzların tamamlanmasıyla birlikte bu yıl 35 şirket 15 milyar liralık halka arz gerçekleştirmiş olacak.

26 MİLYAR TL KAYNAK SAĞLANDI

Halka arz kanalıyla şirketlere 15 milyar lira gelir sağlanırken, bedelli sermaye artırımları ve hisse senedi satışları ile de önemli bir kaynak elde edildi. Bu yıl sadece bedelli sermaye artırımlarıyla elde edilen kaynak 11 milyar liraya ulaştı. Böylece hisse senedi piyasası kanalıyla şirketlere sağlanan toplam kaynak 26 milyar lira oldu. Analistler yıl sonuna kadar halka arzların 20 milyar lirayı geçmesini bekliyor.