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Ham çelik üretimi geriledi

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) haziran ayında küresel ham çelik üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 düşerek 158,1 milyon ton olduğunu açıkladı.

22.07.2022 - 13:41 |
Ham çelik üretimi geriledi

Worldsteel verilerine göre Çin'in üretimi yüzde 3,3 düşüşle 90,7 milyon ton oldu. Aynı dönemde Güney Kore'nin üretimi yüzde 6 azalışla 5,6 milyon ton, Hindistan'ın üretimi yüzde 6,3 artışla 10 milyon ton olarak gerçekleşti. 

Yılın ilk yarısında küresel ham çelik üretimi yüzde 5,5 düşüşle 949,4 milyon ton seviyesine geldi. 
 
Türkiye'nin üretimi aynı ayda yüzde 13,1 düşüşle 2,9 milyon ton olurken, yılın ilk 6 ayında üretim yüzde 4,6 azalışla 19 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

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