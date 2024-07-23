Ham çelik üretiminde artış sürdü
Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Haziran ayında küresel ham çelik üretiminin arttığını bildirdi. Türkiye'nin artışı diğer ülkeleri geride bıraktı.
Worldsteel tarafından açıklanan verilerine göre küresel ham çelik üretimi Haziran ayında geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında %0,5 artışla 161,4 milyon ton oldu.
Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in ham çelik üretimi %0,2 artışla 91,6 milyon ton olarak gerçekleşti.
Aynı ayda Hindistan'ın üretimi %6 artışla 12,3 milyon ton, Japonya'nın üretimi %4,2 düşüşle 7 milyon ton, ABD'nin üretimi %1,5 düşüşle 6,7 milyon ton, Rusya'nın üretimi %4,1 düşüşle 6 milyon ton, Güney Kore'nin üretimi %7,2 düşüşle 5,1 milyon ton ve Almanya'nın üretimi %8,9 artışla 3,2 milyon ton oldu.
Türkiye'nin üretimi ise %4,3 artışla 3,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.
İLK 6 AY
Yılın ilk 6 ayında global ham çelik üretimi 954,6 milyon ton ile bir önceki senenin aynı dönemiyle karşılaştırıldığında sabit kaldı.
Söz konusu dönemde Çin'de üretim %1,1 düşüşle 530,6 milyon ton seviyesinde kalırken, Hindistan'da %7,4 artışla 74,2 milyon ton oldu.
Türkiye üretimini %16,9 yukarı çekerek, en fazla artış gösteren ülkelerin başında yer aldı. Böylece üretim 18,6 milyon ton olarak gerçekleşti.