Ham çelik üretiminde artış sürdü

Worldsteel tarafından açıklanan verilerine göre küresel ham çelik üretimi Haziran ayında geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında %0,5 artışla 161,4 milyon ton oldu.

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Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in ham çelik üretimi %0,2 artışla 91,6 milyon ton olarak gerçekleşti.

Aynı ayda Hindistan'ın üretimi %6 artışla 12,3 milyon ton, Japonya'nın üretimi %4,2 düşüşle 7 milyon ton, ABD'nin üretimi %1,5 düşüşle 6,7 milyon ton, Rusya'nın üretimi %4,1 düşüşle 6 milyon ton, Güney Kore'nin üretimi %7,2 düşüşle 5,1 milyon ton ve Almanya'nın üretimi %8,9 artışla 3,2 milyon ton oldu.

Türkiye'nin üretimi ise %4,3 artışla 3,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

İLK 6 AY

Yılın ilk 6 ayında global ham çelik üretimi 954,6 milyon ton ile bir önceki senenin aynı dönemiyle karşılaştırıldığında sabit kaldı.

Söz konusu dönemde Çin'de üretim %1,1 düşüşle 530,6 milyon ton seviyesinde kalırken, Hindistan'da %7,4 artışla 74,2 milyon ton oldu.

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Türkiye üretimini %16,9 yukarı çekerek, en fazla artış gösteren ülkelerin başında yer aldı. Böylece üretim 18,6 milyon ton olarak gerçekleşti.