Ham petrol ithalatı arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) şubat ayına ilişkin petrol piyasası sektör raporunu yayınladı.

Rapora göre toplam petrol ürünleri ithalatı yüzde 31,14 artarak 3 milyon 207 bin 282 ton oldu. Motorin türleri ithalatı ise yüzde 1,38 azaldı ve 670 bin 906 ton seviyesinde kaldı.

Söz konusu ayda toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 33,73 artarak 2 milyon 705 bin 230 ton olarak gerçekleşti.

Motorin türleri üretimi yüzde 30,50 artarak 1 milyon 208 bin 26 ton olurken, benzin türleri üretimi yüzde 40,17 yükselerek 301 bin 736 ton olarak kayıtlara geçti.

Covid-19 kısıntılarından çıkışla birlikte hareketlenen taşımacılık sektöründe havacılık yakıtları üretimi yüzde 73,64 artarak 305 bin 996 ton, denizcilik yakıtları üretimi yüzde 867,66 yükselerek 163 bin 869'a çıktı.

Yurt içinde ise benzin türleri satışlarının yüzde 41,86 artarak 229 bin 969 ton olduğu ayda, motorin türleri satışları yüzde 2,35 artarak 1 milyon 772 bin 821 ton olarak gerçekleşti.

Böylece toplam petrol ürünü satışları yüzde 6,84 artarak 2 milyon 134 bin 791 ton seviyesine ulaştı.