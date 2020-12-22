Hareketli Ortalama Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Borsa işlemleri kesin kazancın yüzde yüz denilmemesi nedeniyle risk faktörleri olan bir sektördür. Risk faktörünü en aza indirmek için hareketli ortalamanın bilinmesi gerekir.



Hareketli Ortalama Nedir?



Hareketli ortalama işlemleri sadece fiyatların nereye varacağı hakkında bir bilgi edinmesini sağlamaz. Aynı zamanda gecikmeli olarak mevcut yöndeki değişimler hakkında da bilgiler vermektedir. Özellikle geçmiş fiyatlara dayanan bir gösterge oluşturması nedeniyle son derece hayati öneme sahiptir. Hareketli ortalama birçok borsa işlemlerinde ve tablolarında kullanmaktadır.



Hareketli Ortalama Nasıl Hesaplanır?



Hareketli ortalama kısaca n adet birim fiyatı belirlenen malzemenin ortalaması alınarak bir sonuç çıkarma sistemidir. Trend takiplerinin aksamaması için hareketli ortalamalara dikkat edilmesinde fayda vardır. Hareketli ortalamanın geçmiş durumları da göz önünde alarak hesaplama yapmasıdır.



Bu sayede n birim malzemenin ileriye dönük tahminleri de sağlanır. Bu tahminler büyük oranda güvenilirliği sağlanmış olarak belirlenmektedir. Hareketli ortalamanın en önemli hesaplanmasında etkili iki husus destek ve direnç noktalarının belirlenmesidir. Destek ve direnç noktaları sayesinde hesaplamalar daha güvenilir olacaktır.



Hareketli Ortalama Çeşitleri Nelerdir?



Hareketli ortalama birçok çeşidi bulunan bir hesaplama türüdür. Bu çeşitlerden bazıları şunlar olarak bilinmektedir. İlk olarak basit ortalama sistemidir. Bu sisteme sayesinde kapanı ile ortalama arasında ki fark bulunur. Diğer ortalama türleri üssel, üçgense hareketli ortalama, değişkenli ortalamalar olarak bilinmektedir. Bu işlemler de yine kendi hesaplama sistemleri bulunan ve tutarlı sonuçlar meydana getiren işlemlerdir.