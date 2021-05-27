Hazine 1.36 milyar euro borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, borçlanma 994.21 milyon euro tutarında "euro cinsi devlet tahvili" ve 365.55 milyon euro tutarında "euro cinsi kira sertifikası" ihracı yoluyla gerçekleştirildi.

Hazine'den yapılan, "kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilen" borçlanmaya ilişkin açıklamada şöyle denildi:

"Doğrudan satış yöntemi ile 28 Mayıs 2021 valörlü, 24 Mayıs 2024 itfa tarihli olarak;

- TRT240524F13 ISIN kodlu 6 ayda bir yüzde 1.50 kupon ödemeli 994.210.000,00 Euro tutarında Euro Cinsi Devlet Tahvili,

- TRD240524F11 ISIN kodlu 6 ayda bir yüzde 1.50 kira ödemeli 365.548.000,00 Euro tutarında Euro Cinsi Kira Sertifikası,

ihracı gerçekleştirilmiştir."