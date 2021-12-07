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Hazine, 3.3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 7 yıl vadeli tahvillerde ihale öncesi satışla birlikte toplam 3,3 milyar TL'lik borçlanmaya imza attı.

07.12.2021 - 15:30 |
Hazine, 3.3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralık ayı iç borçlanma programına iki tahville başladı.

Hazine iki tahvil ihalesinde toplam 1,03 milyar liralık satış yaptı. 5 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında 1,29 milyar liralık teklife karşılık 587 milyon liralık net satış gerçekleştirildi. İhalede bileşik faiz yüzde 22,70 oldu.

7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracında 1,13 milyar liralık teklife karşılık 445,8 milyon liralık satış yapıldı. Bu ihalede ise dönemsel faiz yüzde 10 olarak kaydedildi.

İhale öncesi 2,25 milyar TL satış yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,45 kupon ödemeli devlet tahvilinde kamuya 150 milyon TL, piyasa yapıcılara 500 milyon TL satış yaptı. Bu tahvilde piyasa yapıcılardan 850 milyon TL teklif geldi.

7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvilde kamuya 1,1 milyar TL, piyasa yapıcılara ise 500 milyon TL satış yapıldı. Piyasa yapıcılar bu tahvile 855 milyon TL teklif verdi.

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