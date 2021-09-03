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Hazine 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi yapacak.

03.09.2021 - 15:24 | | AA
Hazine 3 ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, pazartesi günü gerçekleştirilecek ihalede, 2 yıl (819 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Salı günü düzenlenecek ilk ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli, devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede 10 yıl (3 bin 549 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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