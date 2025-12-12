Hazine bir ihale ve bir doğrudan satış yapacak

Canlı Borsa
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta bir devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

12.12.2025 - 15:15 | | AA
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Aralık Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

Aynı gün 5 yıl (1729 gün) vadeli, 6 ayda bir TÜFE'ye endeksli kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

