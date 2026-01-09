Hazine haftaya 4 ihale gerçekleştirecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 12 Ocak Pazartesi günü, 2 yıl (637 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Haberin Devamı

Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı da yapılacak. Bakanlık, 13 Ocak Salı günü 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracına imza atacak.

Aynı gün, 10 yıl (3521 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı da gerçekleştirilecek.