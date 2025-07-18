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Hazine haftaya tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki kira sertifikası ve bir devlet tahvilinin doğrudan satışını yapacak.

18.07.2025 - 16:53 | | AA
Hazine haftaya tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 21 Temmuz'da 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

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Bakanlık, 22 Temmuz'da 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, dolar cinsi devlet tahvilini doğrudan satacak.

Aynı gün 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

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