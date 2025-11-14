Canlı Borsa
Hazine üç doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki kira sertifikası ve bir devlet tahvilinin doğrudan satışını yapacak.

14.11.2025 - 12:14 | | AA
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 18 Kasım Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

Bakanlık, 20 Kasım Perşembe günü de 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ABD doları cinsi devlet tahvili ile 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli ABD doları cinsi kira sertifikasının doğrudan satışlarını gerçekleştirecek.

