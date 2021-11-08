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Hazine yaklaşık 3,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 3 milyar 759,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

08.11.2021 - 15:31 | | AA
Hazine yaklaşık 3,8 milyar lira borçlandı

Bakanlık, ihalede 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 17,5, bileşik faiz yüzde 17,39 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 125 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 794 milyon lira, net satış 1 milyar 509,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 550 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 79 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya toplam 3 milyar 759,5 milyon lira borçlanmış oldu.

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