Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi düzenleyecek, 1 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
14.10.2024 - 15:59 | | AA
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 3 yıl (1036 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
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İkinci ihalede 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.