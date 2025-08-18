Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 19 Ağustos Salı günkü ilk ihalede, 4 yıl (1414 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede ise 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.