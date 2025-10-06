Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaHazine yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek
HaberlerUzmanparaHazine yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Hazine yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının da doğrudan satışını yapacak.

06.10.2025 - 12:47 | | AA
Hazine yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 7 Ekim Salı günü yapılacak ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.

Haberin Devamı

Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

İran'da 10 trilyon fitküp gaz rezervi bulundu

İran'da 10 trilyon fitküp gaz rezervi bulundu

Bakan Tekin duyurdu! Yarın tüm okullarda 'Filistin farkındalık etkinlikleri' düzenlenecek

Bakan Tekin duyurdu! Yarın tüm okullarda 'Filistin farkındalık etkinlikleri' düzenlenecek