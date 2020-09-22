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22.09.2020 - 17:16 | | AA

Hazine'den 816 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 816 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

Hazine'den 816 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı
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Konuya ilişkin duyuru, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, 816 milyon lira tutarında, 23 Eylül 2020 valörlü, 17 Eylül 2025 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

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