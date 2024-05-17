'Haziranda faiz indirimi uygun olabilir'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, Nikkei'ye yaptığı açıklamada ECB'nin Haziran ayındaki politika toplantısında faiz oranlarını düşürmeye başlamasının uygun olabileceğini ancak bunun ötesinde temkinli bir yaklaşım gerektiğini söyledi.

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Schnabel mevcut verilere dayanarak "temmuz ayında bir faiz indiriminin gerekli görünmediğini" söyledi.

Enflasyon risklerinin "yukarı yönlü" olmaya devam ettiğini ifade eden Schnabel, "Çok yüksek belirsizlik göz önüne alındığında neler olduğunu ve enflasyonun ECB'nin %2'lik hedefi etrafında istikrar kazanıp kazanmadığını görmek için kendimize yeterli zaman vermemiz gerektiğini" savundu.

İlk verilere göre Euro Bölgesi tüketici fiyat endeksi Nisan ayında yıllık %2.4 artarken, Schnabel bu artışın büyük ölçüde hizmetlerden kaynaklandığını söyledi.