Hedge fonlar petrolde uzun pozisyonları azalttı

Hedge fonlar petrol yatırımlarını son 20 haftanın en düşük seviyesine indirerek OPEC'in bu ayın sonunda yapacağı toplantıya hazırlanırken fiyatları destekleme çabalarının önünde zorlu bir engel oluşturdu.

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ICE ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) verilerine göre para yöneticileri 14 Kasım'da sona eren haftada brent ve Batı Teksas petrollerine yönelik uzun pozisyonlarını 18.829 azaltarak 252.261'e düşürdü ve bu 27 Haziran'dan bu yana görülen en düşük seviye oldu.