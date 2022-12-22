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Henkel, Rusya'daki operasyonunu satacak

Almanya'nın en büyük kimya şirketlerinden Henkel, Rusya'da bulunan fabrikalarının satılması sürecini çok yakın bir zamanda tamamlayacak.

22.12.2022 - 09:41 |
Henkel, Rusya'daki operasyonunu satacak

Henkel Yöneticisi Simone Bagel-Trah, Neue Zürcher Zeitung gazetesine verdiği demeçte "Satış sürecini başlattık. Ciddi potansiyel alıcılar listesini daralttık. Süreç işliyor ve hızla tamamlamak istiyoruz" dedi.

Henkel, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrasında Rusya'nın kimya ve tüketici ürünleri sektörlerinden çekileceğini duyurmuştu.

Henkel'in Rusya'da 11 üretim tesisi bulunuyor ve yılda 1 milyar euro ciro elde ediyor.

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