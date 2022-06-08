Hindistan faiz artırdı

RBI'dan yapılan açıklamaya göre repo faiz oranı yüzde 4,40'tan yüzde 4,90'a çıkarıldı. Piyasalarda beklenti faizin yüzde 4,80'e yükseltileceği yönündeydi.

Hindistan Merkez Bankası böylece üst üste ikinci toplantısında da faiz artırımına gitmiş oldu. Banka bir önceki toplantısında faizi 40 baz puan artırmıştı.

RBI Başkanı Shaktikanta Das kararla ilgili düzenlediği basın toplantısında enflasyonun tolerans seviyesinin üstüne çıktığına işaret etti.

Hindistan'da en son tüketici fiyatları yüzde 7,79 ile 8 yıl, toptan fiyatlar ise yüzde 15,08 ile 30 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.