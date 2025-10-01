Hindistan faiz oranını sabit tuttu

Hindistan Merkez Bankası (RBI), gösterge repo faiz oranını %5,50'de sabit tutma kararı aldı. Bu karar, Haziran ayındaki büyük bir indirimden sonra üst üste ikinci kez faiz oranında değişikliğe gidilmemesi anlamına geliyor. Para Politikası Kurulu, oy birliğiyle faiz oranını ve para politikası duruşunu nötr olarak koruma yönünde karar aldı.

RBI Başkanı Sanjay Malhotra, alınan kararın gerekçesi olarak yurt içi gelişmeler ile hızla değişen küresel ekonomik ortamın Hindistan'daki büyüme-enflasyon dinamiklerini değiştirdiğini ve gümrük vergilerinin ihracatı etkilemesinin beklendiğini belirtti.

Malhotra, Hindistan ekonomisinin güçlenmeye devam ettiğini ve enflasyonun ılımlı seyrettiğini, ayrıca GST reformunun enflasyon üzerinde "ayıltıcı bir etki" yaratırken tüketimi artıracağını ifade etti.