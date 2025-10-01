Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaHindistan faiz oranını sabit tuttu
HaberlerUzmanparaHindistan faiz oranını sabit tuttu

Hindistan faiz oranını sabit tuttu

Hindistan Merkez Bankası repo faiz oranını sabit tuttu.

01.10.2025 - 09:50 | | Foreks Haber
Hindistan faiz oranını sabit tuttu

Hindistan Merkez Bankası (RBI), gösterge repo faiz oranını %5,50'de sabit tutma kararı aldı. Bu karar, Haziran ayındaki büyük bir indirimden sonra üst üste ikinci kez faiz oranında değişikliğe gidilmemesi anlamına geliyor. Para Politikası Kurulu, oy birliğiyle faiz oranını ve para politikası duruşunu nötr olarak koruma yönünde karar aldı.

Haberin Devamı

RBI Başkanı Sanjay Malhotra, alınan kararın gerekçesi olarak yurt içi gelişmeler ile hızla değişen küresel ekonomik ortamın Hindistan'daki büyüme-enflasyon dinamiklerini değiştirdiğini ve gümrük vergilerinin ihracatı etkilemesinin beklendiğini belirtti.

Malhotra, Hindistan ekonomisinin güçlenmeye devam ettiğini ve enflasyonun ılımlı seyrettiğini, ayrıca GST reformunun enflasyon üzerinde "ayıltıcı bir etki" yaratırken tüketimi artıracağını ifade etti.

Fenerbahçe, EuroLeague'de sezonu Paris Basketball karşısında açıyor! Maçın heyecanı canlı yayın, canlı sohbet ve Şampiyon Oranlar ile Misli’de

Fenerbahçe, EuroLeague'de sezonu Paris Basketball karşısında açıyor! Maçın heyecanı canlı yayın, canlı sohbet ve Şampiyon Oranlar ile Misli’de

Son dakika… Meteoroloji haritayı güncelledi! Sıcaklık 6 derece düşecek: İstanbul, Ankara ve İzmir dahil

Son dakika… Meteoroloji haritayı güncelledi! Sıcaklık 6 derece düşecek: İstanbul, Ankara ve İzmir dahil