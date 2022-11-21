Hindistan için büyüme tahmini düşürüldü

Yüksek borçlanma maliyetlerinin tüketici talebini vurmakta olduğunu ve pandemi sonrası ekonominin yeniden açılmasının sağladığı faydaların azaldığını belirten Goldman Sachs, 2023 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 5,9 olarak ortaya koydu.

Goldman Sachs, Hindistan ekonomisinin bu yıl ise yüzde 6,9 büyümesini bekliyor.

Enflasyon için tahminlerini de revize eden Goldman Sachs ekonomistleri bu yıl yüzde 6,8 olmasını bekledikleri enflasyonun 2023 yılında yüzde 6,1'e gerileyeceğini öngördü.