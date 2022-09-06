Hindistan'ın altın ithalatı azaldı

Yerel altın fiyatlarındaki oynaklık ve zayıf rupi altın talebinin ertelenmesine yol açtı.

Hükümet kaynaklarının verdiği bilgiye göre ağustos ayında altın ithalatı geçen yılın aynı dönemindeki 121 tondan 61 tona geriledi.

Ağustos ayında altın ithalatı parasal değer olarak 6,7 milyar dolardan 3,52 milyar dolara indi.

Yılın ilk 8 ayında ithalat geçen yılın aynı dönemindeki 691 tondan 597 tona düştü.