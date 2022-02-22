Hisse piyasalarında sert düşüşler olabilir

Goldman Sachs, Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve iki ülke arasındaki gerilimin daha da artmasıyla ABD borsalarının yüzde 6’lık düşüş yaşayabileceğini, en büyük kayıpların Avrupa ve Japonya borsalarında görülebileceğini paylaştı.

Goldman Sachs stratejistleri konu hakkındaki raporda Ukrayna krizinin neden olabileceği en kötü senaryoyu da paylaştı. Buna göre Rusya para birimi rublede yüzde 10’luk değer kaybı, petrolde yüzde 13’lük yükseliş, tahvil faizlerinde 27 baz puanlık düşüş görülebilir.

BloombergHT'de yer alan habere göre yatırımcılar Ukrayna sınırındaki gerilimin artmasıyla tahvillere yönelirken, hisse senedi piyasalarında satışa geçti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanımasıyla enerji fiyatlarının daha da artabileceği, enflasyonda yükselişin de tetiklenebileceği belirtiliyor. Dominic Wilson öncülüğündeki stratejistler iki ülke arasındaki gerilimin geçen ay yalnızca yerel varlıkları etkilediğini, şubat ayında ise küresel varlıklarda etkinin hissedildiğini ifade etti.

Goldman Sachs’ın en olumsuz senaryosuna göre Avrupa ve Japonya borsalarında yüzde 9’a varan, Nasdaq borsasında yüzde 10’luk kayıplar yaşanabilir. Euro ise dolar karşısında yüzde 2 düşebilir.

Gerilimin azalabileceği ters bir senaryoda ise ruble değer kazanabilir. ABD borsaları yüzde 6 yükselebilir.