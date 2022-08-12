Hisse senedi fonlarına 7.1 milyar dolar girdi

Bank of America'nın (BofA) EPFR verilerinden derlediği rapora göre 10 Ağustos haftasında küresel hisse senedi fonlarına 7,1 milyar dolar sermaye girişi oldu.

Avrupa hisse senedi fonlarından sermaye çıkışı 26 haftadır devam ederken, ABD hisse senedi fonlarına ise 10 Ağustos haftasında son 8 haftanın en yüksek sermaye girişi oldu.

ABD hisse senedi fonlarına 11 milyar dolar sermaye girişi olduğu haftada, Avrupa fonlarından 4,8 milyar dolar çıktı.

ABD teknoloji sektörü hisselerine sermaye girişi 0,6 milyar dolar ile 8 haftanın en yüksek seviyesine çıkarken, büyüme hisselerine 2,5 milyar dolar sermaye girdi.