Hisse senedi fonlarına sermaye girişi arttı

BofA'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre 16 Kasım haftasında küresel hisse senedi fonlarına 22,9 milyar dolar sermaye girişi oldu.

Verilere göre ABD hisse senedi fonlarına 23,9 milyar dolar sermaye girişinin olduğu haftada Avrupa hisse senedi fonlarından sermaye çıkışı sürdü. Avrupa hisse senedi fonlarından sermaye çıkışı 40 haftadır devam ediyor.

Gelişmekte olan piyasa hisse senedi fonlarına da 16 Kasım haftasında 1,9 milyar dolar sermaye girişi gerçekleşti.

Küresel tahvil fonlarına 4,2 milyar dolar nakit girişinin olduğu haftada gelişmekte olan piyasa tahvil fonlarından 300 milyon dolar sermaye çıkışı gerçekleşti.

16 Kasım haftasında nakit fonlardan ise 3,7 milyar dolar, altın fonlarından 300 milyon dolar çıktı.