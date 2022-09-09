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Hisse senedi fonlarından 14,5 milyar dolar çıktı

Bank of America'nın (BofA) EPFR verilerinden derlediği rapora göre 7 Eylül haftasında küresel hisse senedi fonlarından 14,5 milyar dolar çıktı.

09.09.2022 - 13:06 |
Hisse senedi fonlarından 14,5 milyar dolar çıktı

7 Eylül haftasında ABD hisse senedi fonlarından sermaye çıkışı 11,5 milyar dolar ile 11 haftanın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa hisse senedi fonlarından sermaye çıkışı 30'uncu haftada da devam etti ve bu fonlardan 3,4 milyar dolar çekildi. Japon hisse senedi fonlarına ise 1,5 milyar dolar girdi.

Teknoloji hisselerinden 7 Eylül haftasında 1,8 milyar dolar ile 19 Ocak haftasından bu yana görülen en büyük sermaye çıkışı gerçekleşti.

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