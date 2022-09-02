Hisse senedi fonlarından 9,4 milyar dolar çıktı

31 Ağustos haftasında yaşanan sermaye çıkışı bu yıl gerçekleşen en büyük dördüncü sermaye çıkışı oldu.

ABD hisse senedi fonlarından sermaye çıkışı 6,1 milyar dolar ile 10 haftanın en yüksek seviyesinde gerçekleşirken, son 29 haftadır sürekli sermaye çıkışının yaşandığı Avrupa hisse senedi fonlarından 31 Ağustos haftasında 4,8 milyar dolar çıktı.

31 Ağustos haftasında küresel tahvil fonlarından 4,2 milyar dolar çıktı ve yılbaşından bu yana yaşanan sermaye çıkışı 284 milyar dolar ile 2002 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Bank of America analistleri ayrıca piyasa trendlerini takip eden boğa ve ayı göstergesinin gelişmekte olan piyasa hisse senetlerine sermaye girişlerinin etkisiyle 14 Haziran'dan bu yana ilk kez sıfırın üzerine çıkarak "Al" verdiğini belirtti.